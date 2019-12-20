Украинский политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что нынешние проблемы с бюджетом были неизбежны в виду проводимой предыдущей властью экономической политики

Коротко о бюджетном кризисе.

Тут все банально. За пять лет Порошенко и Ко «убили» украинскую экономику, вытянули последние деньги из карманов украинцев ценами и тарифами, максимально уменьшив покупательную способность народа. Спровоцирует ли Киев крах мировой финансовой системы? В Лондоне начались слушания по долгу Украины России © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

А наполнение бюджета в условиях «мертвой» экономики обеспечивалось именно за счет обвала в три раза курса гривны. И, соответственно, заоблачными ценами, обеспечивающими необходимый НДС в бюджет.

Стоило на полгода чуть опуститься курсу доллара — и сразу резко уменьшились поступления в бюджет. И начался бюджетный кризис.

Ясное дело, что «фунт» Гончарук понятия вообще не имеет, как работает экономика. И лихорадочно мечется в поисках денег. Поэтому у власти один выход — опять обвалить курс гривны. Одновременно «заморозив» половину бюджетных программ.