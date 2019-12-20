Зеленский подготовил еще один сюрприз для украинцев «под елочку».
С 1 января на 40% вырастут цены на сигареты!!! Пачка будет стоить дороже бутылки водки! И это притом что политика взвинчивания акцизов на табак привела к тому, что сборы упали за первые полгода на 10 млрд гривен.
Склады табачных фабрик забиты продукцией под завязку. Нет реализации. А тем временем повсюду открываются точки по торговле левыми сигаретами.
Так и до табачного майдана недалече… Хотя на самом деле Зе и его Слуги делают все, чтобы обозлить рядовых украинцев по самое не могу…