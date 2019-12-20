Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий полагает, что решение правительства о повышении цен на сигареты не увеличит налоговые сборы, зато приведет к усилению социальной напряженности в стране

Зеленский подготовил еще один сюрприз для украинцев «под елочку». «Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер

С 1 января на 40% вырастут цены на сигареты!!! Пачка будет стоить дороже бутылки водки! И это притом что политика взвинчивания акцизов на табак привела к тому, что сборы упали за первые полгода на 10 млрд гривен.

Склады табачных фабрик забиты продукцией под завязку. Нет реализации. А тем временем повсюду открываются точки по торговле левыми сигаретами.

Так и до табачного майдана недалече… Хотя на самом деле Зе и его Слуги делают все, чтобы обозлить рядовых украинцев по самое не могу…