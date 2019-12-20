Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга попытался понять, почему рейтинг президента Зеленского подскочил на 9% после безрезультативной встречи в Париже

Приключения рейтинга.

Удивительный украинский народ! После визита Зеленского в Париж его рейтинг подскочил на 9%! Я ничего не понимаю. Совсем туг умом сделался.

Вообще, я принадлежу к той части украинских граждан, которых не любит папа нашего президента. И скажу вам честно — это взаимно. Я не люблю ни нашего президента, ни его папу, ни того, что они делают с Украиной. И уж тем более мне трудно понять такую вспышку народной любви к нашему гаранту. Риски Агромайдана для Зеленского: повторит ли он путь Януковича? © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Может быть, мне кто-то объяснит — в чем достижение? Зеленский привёз мир из Парижа? Нет.

Может быть, наш удивительный украинский народ радуется самому факту встречи своего президента с Путиным? Вот, мол, какой наш президент, что даже сам Путин с ним встретился.

Или наш хитрый украинский народ оценил хитрость своего президента, который подписал в Париже одно, нам рассказал другое, а народ, по присущей ему ментальной хитрости, знает, что делать президент не будет ни первого, ни второго, ни третьего?

Мол, вот каков наш Владимир Александрович, всех обхитрил: формулу подписал, а потом у себя в гримерке дули в портрет Путина тыкал.

Или, может быть, нашему великому народу понравилось, как президент Зеленский поддержал футболиста-нациста, которого как раз в это время освистали в Европе?

Что случилось, сограждане? Когда вы уже перестанете меня путать? Или, может быть, это я один с ума сошёл, а все мои сограждане, вновь влюбившиеся в своего президента, люди здоровые?

Пора к врачу. Либо мне, либо всей нашей удивительной украинской стране.