Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал предположение, что Россия и Белоруссия вместо «Союзного государства» будут переходить к иной форме интеграции - «Союзу государств»

Союзное государство в режиме активной паузы.

Сегодня главы России и Беларуси должны определиться с дальнейшим углублением союзных отношений. Сенсаций не будет — обе стороны чётко обозначили позиции, которые пока что нельзя привести к общему знаменателю.

Владимир Путин вчера на пресс-конференции объяснил, что цели, заложенные в Союзном договоре, в основном не реализованы, и видит возможность в создании наднациональных органов власти. Кредитозамещение по-белорусски — вместо России Минск взял взаймы у Китая © AP, Wu Hong/Pool Photo via AP | AP, Wu Hong/Pool Photo via AP | Перейти в фотобанк

Минск считает, что вопрос делегирования суверенитета не стоит на повестке дня.

По всей вероятности, усиление Союзного государства не состоится — отдельный субъект будет таковым лишь формально. Вместо «Союзного государства» наши страны будут переходить к «Союзу государств» — переговорным отношениям двух субъектов.

Интеграция двух государств будет проходить в режиме активной паузы — стороны будут сближаться по тактическим вопросам, но если темп будет слишком быстрым, то останавливаться. Стратегические вопросы создания наднациональных органов власти, общей валюты и прочего будут поставлены на паузу. Это значит, что продолжится постепенная гармонизация законодательств, сотрудничество ведомств и поиск компромиссов по спорным вопросам.

Самое правильное, что могли бы сделать Москва и Минск — привести Союзный договор в соответствие с текущей реальностью. Чтобы там не было откровенно фантастических идей про «единый эмиссионный центр» и тому подобного.