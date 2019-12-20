Союзное государство в режиме активной паузы.
Сегодня главы России и Беларуси должны определиться с дальнейшим углублением союзных отношений. Сенсаций не будет — обе стороны чётко обозначили позиции, которые пока что нельзя привести к общему знаменателю.
Владимир Путин вчера на пресс-конференции объяснил, что цели, заложенные в Союзном договоре, в основном не реализованы, и видит возможность в создании наднациональных органов власти.
Минск считает, что вопрос делегирования суверенитета не стоит на повестке дня.
По всей вероятности, усиление Союзного государства не состоится — отдельный субъект будет таковым лишь формально. Вместо «Союзного государства» наши страны будут переходить к «Союзу государств» — переговорным отношениям двух субъектов.
Интеграция двух государств будет проходить в режиме активной паузы — стороны будут сближаться по тактическим вопросам, но если темп будет слишком быстрым, то останавливаться. Стратегические вопросы создания наднациональных органов власти, общей валюты и прочего будут поставлены на паузу. Это значит, что продолжится постепенная гармонизация законодательств, сотрудничество ведомств и поиск компромиссов по спорным вопросам.
Самое правильное, что могли бы сделать Москва и Минск — привести Союзный договор в соответствие с текущей реальностью. Чтобы там не было откровенно фантастических идей про «единый эмиссионный центр» и тому подобного.