Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков отметил основные темы, затронутые президентом России Владимиром Путиным на ежегодной большой пресс-конференции

Путин 2020. Выводы из пресс-конференции.

1. Путин в великолепной интеллектуальной и физической форме.

2. Путин в теме по всем основным вопросам. Граждане России могут гордиться таким президентом, а граждане других стран могут завидовать России. Все хотели бы иметь такого президента своей страны.

3. Изменения экономической политики не будет сейчас. Но Путин не мог не видеть, что многие вопросы по форме были вопросы, а по сути были критикой экономического курса правительства. Так что, возможно, смена экономического курса созревает.

4. Путин очень четко очертил все основные темы, волнующие население. Путин, Украина и Донбасс, который порожняк не гонит. Что обсуждают соцсети 19 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

5. Путин попал таки в ту же ловушку, что и Медведев пару недель назад. Он и вынуждены защищать правительство, которые очевидно слабое и не справляется с работой и чья деятельность вызывает все большее раздражение населения.

6. Интересно, что Путин наиболее слабым посчитал свой ответ по здравоохранению. Он даже потом, после другого вопроса, опять вернулся сам к теме здравоохранения. Видимо, потому что понимает, что это больше всего волнует людей и это самое слабое место правительства.

7. Украина во многом доминировала как тема. Путин уделил ей много времени, сам все время возвращался к ней. И говорил по этой теме очень эмоционально. Значит, тема Украины будет в центре его интересов.

8. Изменения в Конституцию, теперь будет только два срока президента, без добавки «подряд», которая позволила самому Путину оставаться у власти почти 25 лет.

9. Путин впервые косвенно признал, что оружие на Донбассе из России. Но теперь оно принадлежит ДНР и ЛНР и поэтому никуда выводиться не будет.

10. Послание Зеленскому — Донбасс порожняк не гонит. То есть — вам никому не удастся победить Донбасс, да и Россия ему поможет.

11. Опять подтвердил, что считает русских, белорусов, украинцев по сути единым народом.

12. Мем — а вы верите западным СМИ? Со смехом.

Общий вывод — Путин очень сильный президент, очень много хорошего сделавший России. За это его так ненавидят все враги России. И так любят все граждане России и друзья России.