Вчера нам удалось остановить ночной шабаш, когда под покровом ночи пытались убрать все поправки и протащить законопроект об открытии рынка земли в зал.
Мы насчитали с десяток нарушений — начиная с исчезновения половины поправок к законопроекту, заканчивая тем, что сам Комитет проходил незаконно.
Вся эта ситуация, которая была порождена руководством Аграрного комитета и парламента, могла привести к серьезными политическими потрясениями в стране.
Сегодня процесс удалось вернуть в законное русло.
Единственный возможный путь рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли — это компромисс с обществом и проведение референдума.