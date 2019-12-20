Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко считает, что оппозиционным депутатам удалось вернуть ситуацию с обсуждением закона о земле в правовое русло

Вчера нам удалось остановить ночной шабаш, когда под покровом ночи пытались убрать все поправки и протащить законопроект об открытии рынка земли в зал. Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мы насчитали с десяток нарушений — начиная с исчезновения половины поправок к законопроекту, заканчивая тем, что сам Комитет проходил незаконно.

Вся эта ситуация, которая была порождена руководством Аграрного комитета и парламента, могла привести к серьезными политическими потрясениями в стране.

Сегодня процесс удалось вернуть в законное русло.

Единственный возможный путь рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли — это компромисс с обществом и проведение референдума.