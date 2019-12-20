Владимир Александрович Зеленский, отвечая на замечание о том, что будут ликвидированы все русскоязычные школы в 2020 г. в Украине, заявил, что никто никому не запрещает говорить на русском языке.
Может, стоит открыть закон и посмотреть на правоприменительную практику? Ведь колоссальное количество сфер, где русский язык запрещен именно на законодательном уровне документом, который получил название «закона о тотальной украинизации».
Против этого закона выступили и Венецианская комиссия, и Венгрия, потребовав переработать закон в соответствии с рядом требований.
По существу в государстве, в котором добрая половина Украины разговаривает на русском языке, осуществляется преследование русскоговорящего населения и ущемление его прав.
И чем быстрей Зеленский и его окружение пойдут на пересмотр этого документа, тем лучше будет для Украины.