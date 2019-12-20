Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивает, что новая власть при Зеленском продолжает практику своих предшественников по запрещению русского языка на законодательном уровне

Владимир Александрович Зеленский, отвечая на замечание о том, что будут ликвидированы все русскоязычные школы в 2020 г. в Украине, заявил, что никто никому не запрещает говорить на русском языке. Путин, Украина и Донбасс, который порожняк не гонит. Что обсуждают соцсети 19 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Может, стоит открыть закон и посмотреть на правоприменительную практику? Ведь колоссальное количество сфер, где русский язык запрещен именно на законодательном уровне документом, который получил название «закона о тотальной украинизации».

Против этого закона выступили и Венецианская комиссия, и Венгрия, потребовав переработать закон в соответствии с рядом требований.

По существу в государстве, в котором добрая половина Украины разговаривает на русском языке, осуществляется преследование русскоговорящего населения и ущемление его прав.

И чем быстрей Зеленский и его окружение пойдут на пересмотр этого документа, тем лучше будет для Украины.