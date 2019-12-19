Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков убежден, что тема Украины крайне важна для России, именно поэтому президент страны Владимир Путин уделил на своей большой ежегодной пресс-конференции этой проблеме такое внимание

Пока главная тема пресс-конференции — это Украина. Путин говорит о ней с явным личным вовлечением, энергично, много, возвращается все время к теме Украины. Это всем ответ на вопрос, не слишком ли много темы Украины на российском ТВ. Бортник: С представителями республик Донбасса Украине тоже нужно вести переговоры © стрингер

Эта тема — важнейшая для России. С этой темой связаны трагедии миллионов, чьи отношения оказались разорваны блокадой со стороны киевского режима. С этой темой связаны основные санкции против России. С этой темой связано возвращение России к нормальному состоянию великой державы.

Эта тема очень эмоциональна для наших людей. Яндекс и Гугл назвали Зеленского человеком года, а выборы на Украине — событием года. По запросам людей. То есть тема Украины остается важнейшей для граждан России.

Россия и Украина вместе становятся силой, переходят в другую, высшую политическую и экономическую лигу. Все это понимают. Против темы Украины на российском ТВ только те, кто хочет, чтобы Россия была слабой. Или подчинен тому, кто хочет подчинения России внешним силам.