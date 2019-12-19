Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин отметил, что хотя в целом заявления президента России Владимира Путина по Донбассу остались прежними, однако несколько новых деталей о переговорах в "нормандском формате" он рассказал

Коснувшись украинской темы на итоговой пресс-конференции, президент Путин говорил в общем-то ожидаемые вещи, сенсаций не было. Но на несколько моментов, думаю, стоит обратить внимание.

1. Следующий саммит в «нормандском формате», теоретически намеченный на апрель, по словам Путина, «станет актуальным, если будут происходить позитивные изменения». Пока их немного. Даже обмен пленными (казалось бы, самый очевидный, самый легкий вопрос) застопорился. Да и планы Киева внести изменения в минские соглашения Путина, как следует из его слов, отнюдь не радуют. Следовательно, проведение саммита в объявленные сроки отнюдь не гарантировано. Есть позитив, в целом продолжение работы в «нормандском» формате целесообразно — Путин © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

2. Было понятно, что Москва будет так или иначе увязывать выплаты украинскому «Нафтогазу», которые присудил Стокгольмский арбитраж, с возвращением трех миллиардов долларов, выделенных Киеву еще во времена Виктора Януковича. Сейчас Путин фактически увязал эти два вопроса публично. Суммы, кстати, почти совпадают. Взаимозачет напрашивается. Хотя чисто технически его будет непросто провести (разные субъекты).

3. Интересная деталь о парижских переговорах с Владимиром Зеленским. По словам Путина, президент Украины «забыл» о том, что в ходе конфликта Киев (на первой стадии) применял авиацию против Донецка и Луганска. «Какая авиация?» — спросил Зеленский. «Применяли», — ответил Путин. Странно, что Зеленский не помнит (или делает вид, что не помнит), например, об обстреле центра Луганска украинским самолетом 2 июня.

4. Говоря о военной технике, которая находится на вооружении корпусов ДНР и ЛНР, Путин не стал повторять нелепые утверждения, которые до сих пор можно услышать от некоторых российских пропагандистов («эту технику отбили у украинской армии под Иловайском», «ее собрали шахтеры и трактористы в ремонтных мастерских» и т. д.). Он фактически признал, что осуществлялись военные поставки из России. Но сегодня, по словам Путина, «это их техника, а не иностранная». Следовательно, как он убежден, выводу с территории республик (если будут реализовываться минские соглашения) не подлежит.

5. Любопытный обмен репликами произошел между Путиным и журналистом «УНИАН» Романом Цимбалюком, который задал гипотетический вопрос, как бы вела себя Москва, если бы на Кубани стояли украинские танки. Президент поинтересовался, какими танками оснащена украинская армия. Получив ожидаемый ответ (в основном Т-64), удовлетворенно произнес: «Ну вот, советскими». Подтекст понятен: не забывайте, что по своей мощи вооруженные силы двух государств несопоставимы.