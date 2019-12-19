Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter указал, что предложение Украины расширить «нормандский формат» может похоронить сами Минские соглашения

Идея Пристайко расширить нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских соглашений под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах.

Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея.

Идея Пристайко расширить нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских согл. под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах. Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2019

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