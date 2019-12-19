Идея Пристайко расширить нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских соглашений под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах.
Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея.
Идея Пристайко расширить нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских согл. под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах. Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2019