Идея Пристайко расширить нормандский формат за счет США, Британии, Польши и пр. имеет две цели: срыв Минских соглашений под прикрытием смены формата и изоляцию России на переговорах.

Подключение этих стран означало бы похороны Минского процесса и надежды на мир. Мертворожденная затея.