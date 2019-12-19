Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова обращает внимание, что, продвигая президентский закон о децентрализации, власть хочет лишить органы местного самоуправления функций органов местной власти

О децентрализации.

Сейчас местные власти, районные и областные администрации являются одновременно и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Последним проектом правок в Конституцию (то, что все называют проектом по децентрализации) Зеленский хочет резко их разлучить. Чтобы органы местного самоуправления были сугубо органами местного самоуправления, без функций органов местной власти. А местные органы исполнительной власти были сугубо местной властью. Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Иными словами, есть городская больница. Сейчас она финансируется и управляется частично городом, частично центром. Кем она будет финансироваться после реформы? Государство будет давать деньги в зависимости от объема оказанных этой больницей медицинских услуг, однако будет ли этого достаточно для финансирования больницы — большой вопрос.

На практике, как у нас это часто бывает, все ляжет на плечи городов, а значит риск того, что больница будет закрыта — резко возрастет. Аналогичная ситуация и со школами — государство будет финансировать зарплату учителей и покупать учебники (если будут деньги), а все остальное — за счет местных бюджетов, а это коммунальные услуги и ремонт.

Иными словами, можно сразу закрывать школы, в которых меньше 50 человек. Кто был в селах, знает, что село без школы — потенциально вымершее село. Где нет детей, там нет жизни, нет будущего, люди выезжают, а оставшиеся умирают. У нас в стране есть пару таких — заброшенных сел, куда иностранцев возят как в Чернобыль, и где европейские режиссеры снимают фильмы ужасов — о приведениях и украинских вурдалаках.

Знаю еще одно такое, более успешное село, где закрыли школу, а 30 оставшихся домов, откуда съехали все семьи выкупил предприимчивый охотник и сделал из этого села центр охотничьего хозяйства. Хорошее место для корпоратива Офиса президента. Обращайтесь, дам телефончик.