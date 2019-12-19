Киевский журналист Игорь Лесев отмечает: чтобы меньшинство, представленное националистами и властью, смогло управлять большинством украинского общества, его нужно было разделить и рассорить

О том, как большинство потеряло страну.

Чтобы меньшинство управляло большинством, нужно большинство разделить и стравить. Разделяй и властвуй. По-украински. Вот давайте разберем несколько примеров.

Языковой срач. О нем уже столько сказано, что легче было бы всю страну перевести на китайский и начать все с чистого листа.

На самом деле языковой вопрос у нас был окончательно решен в 1996 году. Вместе с очень несбалансированной кучмовской Конституцией, которая поделила сограждан одной страны на «титульных» и всех остальных. Все остальные оказались недовольны, но плюс/минус смирились.

Делопроизводство, вузы, суды… вот все у нас с тех пор стало на мове. Хочешь сделать карьеру в госсекторе — учи украинский. Не нравится — чемодан и Ростов. Собственно, по содержательной сути языковой вопрос был решен еще тогда.

Но чтобы людей разделять дальше, им нужно навязывать ложные ценности. Одним говорить, что это несправедливо. А вторым — что этого очень мало. В результате все докатилось до поиска русскоязычных кассиров. Язык и политика власти. Как Зеленский предает своих избирателей © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

И в этот процесс срача нас продолжают активно втягивать. Например, новым законом о языке. Одной эмоционалкой разделять уже не получается. А вот штрафы за использование не того языка — это самое то. Жирная тема, позволяющая и дальше делить сограждан на хуту и тутси.

Другая тема. Земля. К ней в обществе достаточно архетипное отношение. Приблизительно, как и к языку. Не дадим, не позволим. Хотя если спросить среднегородского обывателя, какая тебе х.. разница, кто владеет землей в стране — условный Бахматюк или какое-то коллективно-залетное НКО с иностранной пропиской — объяснить же не сможет.

Но все же есть устойчивая общественная думка. Землю не продаем. Ну, потому что ни-ни. Нельзя. Наше все.

Ну нет так нет. Все равно ею пользуются по факту, а не по бумажке. Пользуются и местные олигархи, и залетные. Большинство населения вообще на обочине. Не имеют с этого ничего. И не будут никогда ничего иметь. А пайщики чуть подсасывают, но так мало, что это даже на молоко не похоже. Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но нет же, давайте и здесь разделим пипл. Давайте через колено продадим. А когда пойдут акции протеста, давайте их дискредитируем. Давайте поставим управляемых из МВД молодых дебилов, которые будут на камеру гасить официальных ментов, а те включать ответку. И все это назовем «купленными акциями протеста». А раз те, кто против продажи земли, «пользуются» такими методами, то и протестующие против продажи земли все тоже такие.

Другая тема. Как оставить старых у власти, если старые зат…ли все население до свиного визга? А давайте наберем еще больше раздражающих дебилов.

Вот Гончарук. Уже, несомненно, самый тупой премьер в истории Украины. Самый-самый. Безальтернативно. Безоговорочно. Даже Яценюк рядом не валялся. А Гройсман и вовсе глыбой смотрится. Это всего-то несколько месяцев спустя, когда еще одна только его физиономия на экране мотивировала идти непременно на выборы и голосовать за кого угодно другого.

Но давайте возьмем ноунейма в премьеры. Без личного рейтинга и опыта управления даже придорожным сортиром. Пусть он возьмет к себе в кабинет всех порохоботов. Даже в советники возьмет девчонку, которая шла в списке Порошенко, только для того, чтобы протащить еще более одиозную физиономию в Раду. Пусть в Кабмине будут Милованов, Бородянский. Пусть какая-то соска возглавит Минобразование. И чтобы у каждого ноунейма на лбу была татушка из BRDO, «Драгон капитал» и прочего соровского «Возрождения». Нетрадиционная сексуальная ориентация, естественно, приветствуется. «Пустая» децентрализация. Новая попытка украинских властей имитировать демократические реформы © CC0, Pixabay

И вот у нас уже на полном серьезе обсуждают, а что если Гончарука сменит Аваков? Мы уже и не помним, что это один из символов предыдущей власти. Нам просто показывают тупую скотину на самокате и говорят — а вот еще есть Аваков. Это тот самый выбор между двумя ложными ценностями. Только одна еще и выглядит нарочито отвратительно.

Или Донбасс. Нам говорят — Минские соглашения — это зрада. Это удар по национальным интересам. Автономия Донбасса — это против Украины. Против народа Украины. Мы не пойдем на это.

Вот чисто повестка Порошенко. Когда Порошенко говорил, что это зрада, его можно было понять. Мародер методично строил расистское государство с одной нацией и мовой. Этническая модель страны. Потом получил подсрачник на выборах, но по крайней мере, то что он строил — в его системе координат было понятно и объяснимо.

А что строят у Зе? Как автономия Донбасса негативно влияет на винницкого кассира в «Ашане»? Пусть даже украиноязычного кассира. Вот как именно? Задам другой вопрос. А как отсутствие автономии в подконтрольной Киеву части Донбасса повлияло на этого же самого кассира?

И мы уже в этом сраче теряем самое главное. Власти делают все возможное, чтобы Донбасс не вернулся.

А ведь это еще одна линия раскола в обществе. Абсолютно искусственная. Как и язык, земля или премьер-дебил. Но держа все эти разломы в постоянном напряжении, нам не дают консолидироваться. Нам не дают опомниться. Не дают осознать, что мы никак не влияем на управлении нашей же страной. Формально нашей. Потому что из нашего здесь осталось только прописка и налоги.