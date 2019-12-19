Израильский политолог Соломон Манн убежден, что голосование в Конгрессе США по импичменту Трампа говорит о глубочайшем кризисе американской демократии

Итак, в мире началась новая эпоха. Нижняя палата Конгресса впервые в истории США голосами только одной партии попыталась сместить законно избранного президента, принадлежащего другой партии по совершенно смехотворным и надуманным обвинениям.

С сегодняшнего дня весь мир начинает жить в другой реальности: демократия и Конституция потеряли значение в стране, которая в течение двух столетий считалась в мире светочем демократии и справедливости. Украинагейт: США ищут посла в Киев, а Джулиани признал, что причастен к увольнению Йованович © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А произошло это по той причине, что нация расслабилась, чрезмерно наслаждаясь демократией и победой над СССР, и сама не заметила, как оказалась под властью идеологии ГУЛАГа, которую считала побежденной.

В свое время один из отцов американской нации Бенджамин Франклин сказал «народ, поступившийся каплей свободы ради безопасности, не достоин ни свободы, ни безопасности и потеряет обе». Американская нация поступилась свободой, распространив губительную толерантность и лицемерие «политкорректности», заменив лицемерием справедливость и честность.

Люди посчитали, что с помощью вранья и лицемерия им удастся уменьшить противоречия в обществе и таким способом добыть безопасность. В результате теперь США стоят на пороге утери правосудия и свободы как таковых. Слова Францлина приобрели зловещий пророческий смысл.

Неужели одна из величайших наций в истории Земли не поймет и не осознает, в какую пропасть она катится и тянет за собой весь мир?