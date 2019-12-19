Политический и экономический эксперт Андрей Головачев согласен с утверждением западных социологов, что депопуляция страны однозначно говорит о ее экономической и социокультурной деградации

Украина деградирующая.

Знаменитый шведский социолог Рудольф Челлен показал, что рост численности населения страны не является доказательством ее благополучия и процветания. А вот сокращение населения однозначно указывает на то что страна деградирует.

Согласно этому утверждению Украина деградирует все годы своей независимости. «Вставай, хто живий». Почему власть перепишет население Украины в 2020 году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В самом деле, на момент приобретения независимости численность населения составляла 51,8 млн чел. Согласно официальным данным Госстата численность населения в Украине на 1 ноября 2019 г. составляла 41 940,7 тыс. человек. Итого за 29 лет — имеем минус почти 20%.

Однако, есть основания полагать, что реальная численность еще меньше, где-то 38-39 млн, потому что перепись населения в Украине не проводилась с 2001г. Еще приблизительно 1—1,5 млн человек формально являются гражданами Украины, но выехали на заработки и уже никогда не вернутся в Украину.

Итого, реальные потери населения за годы независимости могут составить 24-26%.

Согласно прогнозам ООН, к 2030 г. численность населения Украины сократится до 38 млн чел. (Я уверен, что не более 35 млн.)

Как отмечалось в демографическом отчете ООН, в Украине самый низкий в мире (!!) естественный прирост населения. Это подтверждает и наш Госстат: на 54 рожденных приходится 100 умерших.

В сущности, это уже не деградация, а фактически вымирание нации.

Примечательно, что и украинское общество, и государство совершенно равнодушны к проблеме вымирания нации. Полная инфантильность. Никто даже не пытается понять причин вымирания, не говоря уже о разработке долговременного комплекса мер, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности.