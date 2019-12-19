Украинский политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что возникшие возражения комитета по местному самоуправлению Рады по закону о децентрализации говорят о том, что готовится внесение в него положения об особом статусе Донбасса

Комитет по местному самоуправлению Рады отказался поддерживать изменения по децентрализации, предложенные Зеленским.

Учитывая, что «зеленые» контролируют почти все комитеты и проводят любые нужные решения для Банковой, у меня сразу закралось подозрение, что готовится какой-то очередной «разводняк». Израильский политолог рассказал о бесполезности оговорок к закону об Особом статусе © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

И суть его может быть в двух сценариях.

Вариант 1: от президента подадут новый вариант «децентрализации», но уже с прописанным особым статусом Донбасса. Под давлением общественности, так сказать.

Вариант 2: Рада вдруг «вспомнит», что в первом чтении уже в 2015 году приняты изменения в Конституцию, предложенные Порошенко. Там уже прописан особый статус Донбасса.

И мало того — предложенная Зеленским «децентрализация» является полным клоном порошенковских изменений в Конституцию. Поэтому можно сказать: ну, раз не получается проголосовать за изменения от Зеленского, то проголосуем за вариант Порошенко. С особым статусом Донбасса.