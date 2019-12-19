Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб убежден, что все рассуждения руководителей Нафтогаза о «расплата за некомпетентность и коррупцию», призваны срыть их непосредственную вину за проваленную работу по наращиванию украинской газодобычи

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко предложил украинцам готовиться к росту цены на газ, потому что это «наша расплата за некомпетентность и коррупцию».

Как мило! Сгусток некомпетентности и коррупции рассказывает о нашей в нем вине. С 2002 года он — на руководящих должностях «Нафтогаза». После майдана становится замом Коболева — исполнительным директором. Именно он педалировал, оправдывал и защищал незаконное повышение цены на газ. Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За время Витренко, Порошенко, Кобелева и всей остальной преступной группировки цена на газ выросла в десять раз. Они говорили нам, что это нужно для увеличения украинской газодобычи.

Сегодня Витренко расписывается в своей некомпетентности и непрофессионализме, потому что они цены задрали на 1000%, а добыча газа выросла от заявленного на 15%! Почувствуйте разницу: тысяча процентов и пятнадцать! Но при этом парень не забыл себя, выводя миллионы в Люксембург.

Вот и весь «профессионализм». А коррупция там, по-моему, на лбу, на щеках и на *опе нарисована.