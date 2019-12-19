Омбудсмен ДНР Дарья Морозова по окончании переговоров контактной группы в Минске заявила, что украинская сторона сознательно срывает обмен пленными, который должен состоятся до конца текущего года

Прошедшие переговоры на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались подготовки договоренностей по вопросам обмена удерживаемых лиц. К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны — это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже. Скубченко: «Обмен пленными может сорваться, потому что нет такого гаранта, как Медведчук» © Facebook, Александр Скубченко

Деструктивная позиция украинской делегации привела к срыву выполнения рекомендаций, выработанных на заседании «нормандской четвёрки» в сфере реализации процесса обмена пленными до конца 2019 года. Неспособность официального Киева выполнять взятые на себе обязательства может привести к тому, что люди так и не смогут встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими.

Подобные шаги со стороны Киева подрывают авторитет Украины как государства, неспособного выполнять договоренности. Мы в очередной раз призываем украинскую сторону наконец-то взять на себя ответственность и начать делать реальную работу по обменному процессу.