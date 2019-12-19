Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заметил, что иррациональная позиция "Нафтогаза" на переговорах о транзите устраивает всех основных игроков газового рынка – Россию, ЕС и США

Можно было бы разразиться долгим пафосным постом на тему, как продают интересы государства в угоду интересам внешних управляющих не без собственной выгоды.

Но зачем? Всем все нравится. Европа получит мощную переговорную позицию в переговорах с США. Россия достроит СП-2 и благополучно его запустит. Штаты получат свою долю на газовом рынке. Молдова и Румыния не останутся без газа.

А Украина… Украина как всегда. Победит здравый смысл и продолжит работать над пробитием очередного дна. И что-то мне подсказывает, то дно это — не последнее. Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, что контракт будет подписан. Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее», — сказал Коболев в среду в ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза», которая транслировалась на странице компании в Facebook.

«В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитраж», — отмечается в релизе ЕК.