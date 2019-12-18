Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко рассказал, что никакого обмена пленными между Киевом и Донбассом до Нового года может не быть, так как стороны не доверяют друг другу

Еще минус один пункт из «нормандских обещаний» Зеленского? В Минске сегодня ни о чем не договорились. Есть риск, что никакого обмена пленными между Киевом и Донбассом до Нового года не будет.

Киевская и донецкая делегации кивают друг на друга, говорят, что другая сторона затягивает переговоры. Но истинная причина на самом деле глубже. На самом деле, в вопросе обмена все хороши. Действительно, в Донецке и Луганске смотрят, как Зеленский и компания «кидают» своих собственных избирателей и закономерно опасаются, что их тоже обманут при обмене. С другой стороны, в Киеве, думают точно так же. «Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В предыдущие годы ситуацию спасал Медведчук, выступавший и как переговорщик на уровне президента Порошенко и президента Путина. И, соответственно, имея такие контакты на высшем уровне, он выступал как гарант выполнения договоренностей. Вот почему Медведчук освободил около 900 человек с обеих сторон.

То есть как гарант того, что, например, когда Киев (или Донецк с Луганском) передадут группу пленных на линии разграничения, то их не обманут — не заберут своих освобожденных, а в ответ помашут ручкой.

Поэтому новости, как в Минске не могут договориться, показывают, что сегодня такого гаранта выполнения обязательств как Медведчук категорически не хватает. А его участие в переговорах могло бы сыграть решающую роль, чтобы более 100 человек к Новому году вернулись домой, к своим родным и близким.