Еще минус один пункт из «нормандских обещаний» Зеленского? В Минске сегодня ни о чем не договорились. Есть риск, что никакого обмена пленными между Киевом и Донбассом до Нового года не будет.
Киевская и донецкая делегации кивают друг на друга, говорят, что другая сторона затягивает переговоры. Но истинная причина на самом деле глубже. На самом деле, в вопросе обмена все хороши. Действительно, в Донецке и Луганске смотрят, как Зеленский и компания «кидают» своих собственных избирателей и закономерно опасаются, что их тоже обманут при обмене. С другой стороны, в Киеве, думают точно так же.
В предыдущие годы ситуацию спасал Медведчук, выступавший и как переговорщик на уровне президента Порошенко и президента Путина. И, соответственно, имея такие контакты на высшем уровне, он выступал как гарант выполнения договоренностей. Вот почему Медведчук освободил около 900 человек с обеих сторон.
То есть как гарант того, что, например, когда Киев (или Донецк с Луганском) передадут группу пленных на линии разграничения, то их не обманут — не заберут своих освобожденных, а в ответ помашут ручкой.
Поэтому новости, как в Минске не могут договориться, показывают, что сегодня такого гаранта выполнения обязательств как Медведчук категорически не хватает. А его участие в переговорах могло бы сыграть решающую роль, чтобы более 100 человек к Новому году вернулись домой, к своим родным и близким.