Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков убежден, что беспорядки в центре Киева 17 декабря являются постановкой, так как с обоих сторон в них участвуют силы, напрямую подчиненные Арсену Авакову

Украина. Беспорядки в центре Киева 17 декабря с погибшими, ранеными, националистическими боевиками. Многие заговорили о новом Майдане. Нет, это совсем не Майдан. Это спектакль, организованный главой МВД Аваковым. А с обоих сторон дрались подчиненные Авакова.

Ведь боевики Национального корпуса, которые участвовали в боях с бойцами МВД, получают зарплату из теневой кассы Авакова. Они путем участия в рейдерских захватах под прикрытием МВД и формируют тоже эту теневую кассу. Это называлось «борьба нанайских мальчиков». И с этим согласны все специалисты. Но есть и 3 версии, как это связано с Зеленским. Майдан Авакова. Всесильный министр берёт Украину в заложники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

1. Первая версия конфликтная. Согласно ей, Аваков, понимая, что Зеленский его боится и ненавидит, так угрожает Зеленскому. Дескать, смотри, в моих руках и боевики легальные и боевики нелегальные. И те и другие отморозки. Если ты, Зеленский, будешь плохо себя вести, я натравлю их на тебя.

2. Версия стратегически полюбовная. Согласно ей Аваков демонстрирует Зеленскому свою силу и здесь и в деле Шеремета, чтобы Зеленский назначил его премьер министром, после того, как введя продажу земли иностранцам, Зе будет вынужден уволить ненавидимого всеми Гончарука.

3. Версия тактически полюбовная. Согласно ей, Аваков, организуя протесты ультрас, которых ненавидят и боятся в Украине почти все, таким образом, дискредитирует те протесты против закона о продаже земли, которые готовят другие оппозиционеры. Теперь, если Тимошенко пойдет на митинги против продажи земли, она уже будет как бы в одной политической корзине с отморозками из Национального корпуса. И это в интересах Зеленского.

Но то, что именно Аваков и организовал эти протесты и он же дал приказ их разогнать, — это несомненно.