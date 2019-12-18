Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский рассказал о кровавых преступлениях в годы Великой Отечественной войны одного из командиров УПА Ивана Литвинчука, которого в современной Украине чествуют как героя

«Слава героям Украины» написано на мемориальной доске в честь нацистского коллаборанта и военного преступника Ивана Литвинчука — одного из организаторов массового убийства 18 тысяч евреев Сарн. Украинское еврейство и стокгольмский синдром © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

После перехода в УПА участвовал в организации массовых убийств поляков. Польша считает его лично ответственным за убийство 179 жителей польского села Липники 26 марта 1943 года, в том числе 51 ребенка.

В апреле 1943 Литвинчук с коллегами атаковал Янову Долину, где его жертвами стали 600 поляков. Жертв убивали топорами, ножами и заживо сжигали в домах.