Фракция ОПЗЖ требует уголовной ответственности для руководства аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли.
Публикую заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя и секретаря аграрного комитета парламента за фальсификацию законопроекта о продаже земли.
В желании угодить хозяину Слуги народа не только провели «закрытое» заседание комитета, но и потеряли более 2 тысяч разработанных депутатами поправок к этому закону, пытаясь протянуть этот позорный законопроект для голосования в Раде. Новые, так сказать, лица..