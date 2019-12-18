Экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что его фракция требует уголовной ответственности для руководства аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли

Фракция ОПЗЖ требует уголовной ответственности для руководства аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Публикую заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя и секретаря аграрного комитета парламента за фальсификацию законопроекта о продаже земли.

В желании угодить хозяину Слуги народа не только провели «закрытое» заседание комитета, но и потеряли более 2 тысяч разработанных депутатами поправок к этому закону, пытаясь протянуть этот позорный законопроект для голосования в Раде. Новые, так сказать, лица..