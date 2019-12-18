Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот считает, что рассуждения о возможном премьерстве Арсена Авакова показывают уровень деградации украинского политического класса

Здесь два фактора обращают на себя внимание.

1. Претендент на пост премьера и кулуарная возня. Это ещё можно обсуждать без эмоций, как лабораторные опыты над крысами.

2. Аваков — премьер. Именно Аваков!!! И здесь без эмоций не получается. Ведь именно деградация украинской политики сделала возможным подобное.

Аваков — абсолютный мафиози украинского розлива. Крышевание наркотрафика, незаконной добычи янтаря, игорного бизнеса. Владелец собственной армии боевиков. Отец-основатель и управляющий системой общественной безопасности, сломавший былую, работавшую и мешавшую ему грабить.

На международной арене последнее время засветился как мелкий жулик, врунишка и воровайка — скандал о допитом вине и Суркове.

В общем, дело близится к закату.