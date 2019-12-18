Ну почему во фракции «Слуги народа» такой вопиющий непрофессионализм?
Ну почему даже я — не украинец, не глава фракции в Верховной Раде — знаю, что Жан Беленюк, член этой самой фракции, не олимпийский чемпион по борьбе, а серебряный призёр? А Арахамия не знает.
Ну позорище же! Кстати, в финале Беленюк проиграл россиянину грузинского происхождения Давиту Чакветадзе. Виктор Уколов (политический консультант «Батькивщины», позже «Блока Петра Порошенко». — Ред.), Витя, вынужден признать, что при вас такой кадрово-ментальной дисквалификации не было.