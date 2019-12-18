Журналист Иван Лизан предполагает, что 20 декабря в Санкт-Петербурге на полях саммита ЕАЭС состоится подписание рада базовых документов в рамках Союзного договора между РФ и Белоруссией

Союзные развязки.

20 декабря в Санкт-Петербурге на полях саммита ЕАЭС состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой президенты должны обсудить нерешённые вопросы, возникшие в ходе переговоров об углублении интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.

Проблемы, с решением которых Минск увязывает углубление интеграции:

— Снижение цены на газ по формуле «цена в Смоленской области плюс транзит до Беларуси».

— Компенсация за налоговый манёвр.

— Снятие для белорусской продукции ограничений в её доступе на российский рынок.

Сопутствующий переговорам фактор — вопрос компенсации РБ за поставки загрязнённой хлорорганическими соединениями нефти и объёма поставок чёрного золота.

Важно то, что решение данных вопросов (нефти, газа и рынков) — условие Беларуси для углубления интеграции, что является публичной позицией Минска, которая остаётся неизменной уже больше года и ретранслируется по всей властной и экспертной вертикали — от президента и членов правительства до парламентариев и журналистов. Позиция Москвы в ходе переговоров остаётся менее публичной, что оставляет невероятно широкое пространство для интерпретаций и манипуляций. «Союзное государство» может состояться только в составе России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По состоянию на 15 декабря можно констатировать, что:

— Вопрос с доступом продукции белорусского АПК концептуально решён в пользу Минска.

— Вопрос с компенсацией за налоговый манёвр решается по предложенному Москвой варианту через гармонизацию налогового законодательства.

— Вопрос с поставками нефти решён — «перетаможка» как схема уходит в прошлое, но объёмы поставок нефти остаются неизменными на уровне 24 млн тонн — белорусские НПЗ будут перерабатывать всю нефть самостоятельно.

— Вопрос компенсации за поставки «грязной» нефти прорабатывается и будет решён — стороны определяются с наиболее удобными для субъектов хозяйствования формами компенсации.

— Вопрос с газом в процессе решения, но, согласно утечкам, стоимость составит 105 долларов за 1 тыс. м3 и снижаться стоимость голубого топлива будет в два этапа.

Проще говоря, почти все спорные вопросы сняты, а стороны завершают согласования и прописывают проекты нормативно-правовых актов, которыми зафиксируют договорённости.