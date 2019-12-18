Украинский политолог Дмитрий Корнейчук поясняет, что для Зеленского главное — запустить рынок земли, а в дальнейшем все ограничения и запреты легко будут сняты

Президент Зеленский резко решил имитировать общение с народом. Поехал к парочке каких-то аграриев в Киевскую область, пообщался и сказал: мол, давайте пойдем на огромный компромисс — разрешим продавать в одни руки (одной компании) всего лишь 10 000 гектаров. Приватизация земли: как изменится Украина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Иными словами, делается вид, что якобы власть слышит людей. Но мы же понимаем, что главное — это открыть продажу земли. А дальше — не проблема 10 000 поменять на 200 000. Как изначально хотели. Да и не проблема агрохолдингам сделать подставных лиц, каждый из которых скупит по 10 000.

Мало того, в Европе в среднем в одни руки разрешается продавать только 500 гектаров. И то — это количество постоянно уменьшается.