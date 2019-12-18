Омбудсмен ДНР Дарья Морозова по окончании первого раунда переговоров контактной группы в Минске заявила, что украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закреплённых в итоговом документе после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже

Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы.

Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закреплённых в итоговом документе после встречи лидеров «нормандского формата» в Париже. По следам «нормандского формата». Эксперты о том, принесёт ли встреча в Париже мир Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Официальный Киев пытается по-своему трактовать формулы, прописанные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита. Нам не был представлен правовой механизм освобождения лиц, участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договорённостей.

Более того, украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить процесс обмена на несколько этапов, как это было в 2017 году и не привело ни к каким результатам. На данный момент мы ожидаем второго раунда переговоров для более конструктивного разговора.