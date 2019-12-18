Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин убежден, что нынешние протесты в украинской столице не могут перерасти в Майдан, поскольку не имеют политической повестки

Как же раздражают комментарии наших псевдоэкспертов, которые называют протесты в Киеве против закона о земле «новым майданом» и предрекают чуть ли не свержение Зеленского. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Говорить так — значит вообще не понимать современную Украину. Майдан, настоящий майдан, в Киеве (увы) можно собрать только под политическими лозунгами, с целью максимального дистанцирования от России.

Два майдана (2004 и 2013-2014) именно такими и были. Экономического майдана быть не может по определению. И не было никогда. То, что сейчас происходит, — это фейковый майдан, псевдомайдан — к тому же проплаченный. В ходе которого все спонсоры и действующие лица (Порошенко, Тимошенко, Аваков) решают свои задачи.

Всё очень цинично, прозаично, продажно. Но это не майдан.