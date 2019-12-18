Экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин пояснил, что экспертиза по делу Шеремета недействительна, поскольку проведена не государственным специализированным экспертным учреждением Украины

Экспертиза по делу Шеремета проведена с нарушением закона, не может быть положена в основу обвинительного приговора

Друзья, вы просите меня прокомментировать ход расследования и достаточность доказательств по делу об убийстве Шеремета. К сожалению, материалов этого дела я не видел, а значит, профессионального комментария не получится. В убийстве Шеремета обвиняют националистов-добробатовцев. Но Киев все равно всё валит на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако, тем, кто пытается анализировать доказательства, представленные руководством МВД на брифинге по делу Шеремета и выводы опубликованной журналистами издания «Слідство Інфо» криминалистической экспертизы, рекомендую обратить внимание на следующее:

1. Экспертиза, на которой строится подозрение, подписана британским экспертом с красивым английским именем Иван Бирч.

2. В соответствии с Законом Украины «О судебной экспертизе» криминалистические экспертизы могут проводить лишь государственные специализированные экспертные учреждения Украины и только в соответствии с аттестованными методиками, зарегистрированными в утвержденном Кабмином порядке.

3. В соответствии с законом такие экспертизы могут проводиться лишь экспертами, прошедшими соответствующее обучение и украинскую аттестацию, а также внесенными в Государственный реестр аттестованных судебных экспертов Министерства юстиции Украины.

4. Закон запрещает привлекать к проведению криминалистических экспертиз экспертов, которые не являются работниками государственного экспертного учреждения, а уж тем более, пользующихся неаттестованными в Украине методиками.

Другими словами, юридическая сила этой экспертизы, мягко говоря, сомнительна, а значит, суд не сможет ее использовать для вынесения обвинительного приговора. Оправдательного — да, но не обвинительного.

А это уже похоже на комбинацию, на схему, по которой обвиняемые смогут впоследствии избежать уголовной ответственности. Именно такую схему украинская власть времен Порошенко применила к сбору доказательств в отношении подозреваемых в убийстве Бузины: доказательства собирались с явными, очевидными нарушениями закона, повлекшими освобождение подозреваемых из-под стражи и отмены им меры пресечения. Тут и овцы целы, и волки сыты: и обвиняемые установлены, и убийство раскрыто, и в тюрьме за это убийство никто не сидит.

В общем, друзья, президенты и генпрокуроры в Украине меняются, а методы работы, похоже, остаются прежними.