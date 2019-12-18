Второй день продолжаются протесты под Верховной Радой Украины. Митингующие выступают против принятия закона о легализации продажи земли. Жесткие столкновения митингующих и полиции произошли 17 декабря, есть пострадавшие. О чем на самом деле говорят новые протесты в Киеве, размышляли в своих соцсетях журналисты и политологи

Журналист Наташа Влащенко осудила методы протестующих и предложила сажать провокаторов в тюрьму: «Увидела жуткие фото из-под Рады. Правоохранителям распыляют в глаза газ, бьют ногой в лицо и проч. Ребята, очень непохожие на тружеников с/х, держат в руках биты. Что ж, у меня тоже есть вопросы к Закону о земле. Но… Еще больше вопросов к таким протестующим. Если вы хотите знать мое мнение, по камерам — самое то».

Политолог Андрей Смолий традиционно назначил главным провокатором Кремль: «Протесты под Радой: один человек умер от сердечного приступа, один протестующий в тяжелом состоянии в больнице, 26 задержаны. Трагедией завершились протесты под Верховной Радой. Полиция применила силу, оттеснила протестующих, часть избили и задержали. Власть показала, что способна переступать границу на улице и создавать картинку для Кремля. Главное — это в очередной раз создана картинка, в которой власть приняла участие. Можно по-разному относиться к части протестующих, видел разные точки зрения, но есть одно понимание: ничто так не дорого, как человеческая жизнь. Вместо эффективной локализации акции, если по мнению полиции был нарушен закон — были задействованы и спецсредства, и сила, и избиение людей. Результат повлечет за собой дестабилизацию и демонизацию, которая и нужна в Кремле. Картинка для Москвы однозначно сделана. Самое интересное, что реальный протест против законопроекта сорван. Он остался без внимания СМИ. Законопроект о «рынке земли» действительно неоднозначный и вызывает кучу вопросов. Консультаций с общественностью и масштабного разъяснения не проводилось. Для этого нужно вести работу не один месяц. Однако власть в своем малоадекватном «турборежиме» забыла и о людях, и о законе, и о дискуссии в обществе». Земельный Майдан. С чем столкнутся киевляне сегодня © Facebook, Нацполиция Украины

Политолог Руслан Бортник спрогнозировал новые масштабные протесты: «Есть ли угроза нового Майдана — безусловно, есть. Как и в 2004, 2014 гг., наблюдается "классический революционный коктейль":

— общественное мнение;

— оппозиция в парламенте;

— часть олигархов;

ПРОТИВ власти. Не хватает только внешней легитимизации и спускового крючка, но это приходит не сразу».

Киевский активист Евгений Истребин высказался об экономических последствиях новых беспорядков в столице: «Представьте на секундочку: вы общаетесь с маленьким или средним иностранным инвестором, и он вам задает вопрос: "А что вчера произошло под ВР и кто с кем бился?" Вы начинаете ему честно все объяснять.

Министр МВС (МВД — ред.) Аваков, который крышует нелегальные игровые салоны по всей стране, крышует нелегальную добычу бурштына, завел себе маленькие частные армии "Национальные дружины" и "Национальный корпус". Вчера эти объединения, которые вообще не имеют никакого отношения к фермерству и рынку земли, решили расшатать ситуацию и подрались с полицией, которая обеспечивала охрану правопорядка. Полицией руководит, по случайному совпадению, тот же самый человек — Аваков.

Далее вы видите, как у иностранца постепенно начинают расширяться зрачки и он задает резонный вопрос: "Зачем, с какой целью?"

А тут уже становится сложнее продолжить все объяснять, но вы продолжаете. — Наш министр Аваков решил показать президенту, что он может контролировать ситуацию в стране и он может срежиссировать любые беспорядки, таким образом господин Аваков пытается удержать за собой кресло министра. В ответ звучит опять резонный вопрос: "А как на это отреагировал президент и его фракция в ВР, которая имеет большинство?"

— Президент предпочел публично не заметить проблему и осудил проявление насилия. А пропрезидентская фракция вообще заткнула язык в жжжжж…., так как именно эта же фракция и голосовала за назначение Авакова министром МВС".

Далее инвестор напомнит клятвы президента о защите инвесторов, которые он давал 7 ноября на встрече с руководителем австрийской компании Head (производитель спортивного снаряжения) Иоганном Элиашем, и спросит: "А кто же инвесторов будет защищать, если президент играет в молчанку в то время, как министр МВС устраивает беспорядки, с которыми сам же потом и борется?" — И тут вы уже сами начинаете подвисать, т.к. хочется просто честно сказать — "Никто ваши инвестиции не будет защищать". Это просто вот такой суровый наш "инвестиционный" климат. «Тракторный марш» и драка с полицией под Радой. Националисты объединились с фермерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно провести 289 презентаций в КВЦ "Парковый", пригласить 375 хороших спикеров, но после такой картинки, как вчера была под ВР, в Украину будут вкладывать только крупные корпорации, которые за помощью могут обратиться в посольство своей страны. Средние и мелкие инвесторы будут обходить нашу страну десятой дорогой, потому что у нас территория беззакония и произвола! Дякую, дуже дякую, Володимир Олександович!!!»

Журналист Егор Чечеринда тоже намекнул на причастность к беспорядкам министра МВД Авакова: «С помощью своей "общественной организации" создаешь хаос и уличные беспорядки. Затем с помощью своего же силового крыла — восстанавливаешь "порядок" и "законность"… Потом докладываешь президенту о своей «незаменимости»… Браво! Простая и гениальная схема… "Работает" при каждой власти».

Политолог Юрий Романенко, наоборот, считает, что протесты держат власть в тонусе и в этом их основная польза: «Но вообще протесты под ВРУ — это хорошо. Власть в тонусе надо держать. Яркие протесты — путь к балансу в государстве. Дай Боже здоровья всем протестующим».

Журналист Вячеслав Чечило подытожил: «Отвратительно бессмысленная и безнадежная история с рынком земли. Сейчас земля находится в руках одних латифундистов. В случае открытия рынка часть ее перейдет к другим латифундистам. Большинство жителей страны ничего не имеет при нынешнем рынке. Ничего не поимеет и при будущем. При этом обе стороны вопят про «национальные интересы», как обычно, путая свою шерсть с государственной.

Несомненно, всевозможные «активисты» и вышедшие в тираж политики суетятся не просто так. Часть уже на зарплате. Эти, понятно, против. А вторая часть надеется как минимум поучаствовать в дележе тех «крошек», которые будут сыпаться в процессе перехода прав собственности от одних к другим. Эти, понятно, за.

Что делать нам? Пытаться занять «государственную» позицию и выступить в поддержку одной из сторон этих крысиных боев, конечно, можно. Но в стране без государства это абсолютно бессмысленно».