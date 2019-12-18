Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв считает, что главе СБУ Ивану Баканову следовало бы ответить на вопрос, вмешивались ли украинские политики во внутренние дела США

СМИ уже писали о визите адвоката Трампа Джулиани 4 декабря в Киев. Джулиани провел ряд встреч с представителями бывшей власти. Интересно, что Джулиани еще в мае планировал прилететь в Киев, однако визит был отменен. Поскольку в США действия Джулиани тогда были оценены как прямое вмешательство во внутренние дела Украины. Джулиани обнародовал компромат, привезённый из Киева, а Зеленский ищет лоббистов для встречи с Трампом © Facebook, Радио Свобода

Интересно, что встречи украинских экс-прокуроров и чиновников (а ряд чиновников достаточно длинный — причем не только бывших чиновников, но и действующих народных депутатов и возможно будущих сотрудников СБУ) не вызывают вопросов со стороны официальных структур Украины. А вопросы должны быть, как например, какой информацией поделились представители Украины с частным лицом Джулиани.

В частности, наверное, СБУ должно было задать соответствующие вопросы и дать оценку, не являются ли эти встречи вмешательством во внутренние дела США, а также в процесс расследования по импичменту Трампа.

А если подтвердится информация, которую обнародовал экс-народный депутат Сергей Лещенко, о том, что «фигурант встречи с Джулиани прокурор Константин Кулик оформляется на работу в СБУ и его документы уже находятся в отделе кадров спецслужбы на позицию «зама в главном следственном управлении СБУ», то и самой Службе безопасности Украины и ее главе Ивану Баканову следовало бы ответить на вопрос вмешательства во внутренние дела США и в процесс расследования по импичменту Трампа со стороны СБУ.