Украинский журналист Вячеслав Чечило убежден, что большинство жителей Украины при осуществлении земельной реформы не получат ничего, а земля перейдет к крупным агрохолдингам и транснациональным корпорациям

Отвратительно бессмысленная и безнадежная история с рынком земли.

Сейчас земля находится в руках одних латифундистов. В случае открытия рынка часть ее перейдет к другим латифундистам. Большинство жителей страны ничего не имеет при нынешнем рынке. Ничего не поимеет и при будущем. При этом обе стороны вопят про «национальные интересы», как обычно путая свою шерсть с государственной. Ни земли, ни воли. Украинская неделя в фотографиях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несомненно, всевозможные «активисты» и вышедшие в тираж политики суетятся на просто так. Часть уже на зарплате. Эти, понятно, против. А вторая часть надеется, как минимум поучаствовать в дележе тех «крошек», которые будут сыпаться в процессе перехода прав собственности от одних к другим. Эти, понятно, за.

Что делать нам? Пытаться занять «государственную» позицию и выступить в поддержку одной из сторон этих крысиных боев, конечно, можно. Но в стране без государства это абсолютно бессмысленно.