Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва считает, что показания бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш могут оказать существенное влияние на ход судебного разбирательства по делу Майдана

Вчера известный юрист и бывший министр юстиции Елена Лукаш дала показания в суде по делу «беркутовцев», которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

Лукаш тогда входила в Рабочую группу по урегулированию политического кризиса и вела постоянные переговоры с лидерами оппозиции. И ее показания о тех событиях был очень интересен. Когда мы узнаем правду о расстрелах на Майдане. Мнения экспертов © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Лукаш рассказала, что тогдашние представители Майдана (Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок) регулярно приходили в Администрацию президента Януковича на множество встреч, на которых обсуждали урегулирование протеста на Майдане.

«Также они неоднократно приходили на частные встречи к Януковичу. Исключением не были и Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко. Все представители Майдана приходили к Януковичу и предлагали свои варианты перемирия», — заявил Лукаш.

По ее словам, представители Майдана «на ковре» у Януковича вели себя «нежно и многообещающе». «Они часто жаловались на майдановцев, говорили, что не могут их контролировать, рассказывали, какие они плохие. А когда выходили на площадь, то говорили, что плохие мы (представители власти времен Януковича — ред.) и призывали людей к радикальным действиям. Это были обыкновенные лжецы», — сообщила Елена Лукаш.

Она говорит, что представители Майдана на переговоры всегда ходили вместе, так как не доверяли друг другу и боялись, что кто-то из них может договориться с Януковичем в одиночку.

Главным требованием властей к оппозиции было отделение от протестующих экстремистов для их последующей нейтрализации. Оппозиция обещала, но не сделала.

Вообще, по ее словам, самым «нежным» на переговорах был Тягнибок. Говорил в кабинетах на Банковой вежливо, участливо, хоть к ране прикладывай. А потом, когда возвращался на Майдан, резко преображался.

Елена Лукаш говорит, что Янукович был против силового разгона Майдана: «Янукович часто говорил, что мирные протестующие на Майдане должны отделиться от экстремистских групп. Среди экстремистов работали сотрудники секретных служб, и власть знала, что их можно побороть, но Янукович был против применения силы».