Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник предполагает, если экс-президент Петр Порошенко не подаст на Рудольфа Джулиани в суд, это будет означать, что адвокат Трампа говорит правду

Спрут-у

Не Кремль сказал. Американцы обнародовали. Ближайший друг и соратник. Говорят, что Обама и Порошенко ограбили Украину на 100 миллиардов долларов. 70 процентов откат американцам. Постмайданная Украина зависла между неонацизмом и коррупцией. О чем пишут соцсети 17 декабря © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Очень надеюсь, что Петр Алексеевич должен подать в суд за защиту чести и достоинства. Нужно опровергнуть. Если не подает — значит согласен. Правда, информация о том, что 70 процентов вернулось в Америку это плюс для Порошенко. Он теперь может сказать, что он не барыга, как утверждал Саакашвили. Он нормальный деловой партнер.

Сериал «Спрут-У» начался досрочно. Поспорьте с Джулиани. И это лишь малая часть айсберга. Каждый день будут открытия. Убийства, воровство, откаты, сколько всего всплывет. И думаю при новой власти, которая всему этому даст юридический ход, Украина будет в шоке. Начинается прозрение.