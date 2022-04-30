Российские военные нанесли ракетный удар по предприятию ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса данного завода

Украина.ру на Rutube В Киеве уничтожены корпуса ракетно-космического предприятия