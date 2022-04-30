«Каждому по заслугам»: главу спасшейся с «Азовстали» семьи уличили в симпатиях к нацистам
«Каждому по заслугам»: главу спасшейся с «Азовстали» семьи уличили в симпатиях к нацистам
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Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены 3 электроподстанции. На предприятии "Артем" производили авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.

 