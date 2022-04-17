Корреспондент Украина.ру в Крыму подготовил репортаж о беженцах с Украины, которые находятся на полуострове. С 24 февраля в Крыму оказались более 50 тысяч человек. В нашем видеосюжете рассказывается о том, как беженцу попасть на полуостров, с какими проблемами сталкиваются приезжающие люди и чем они там занимаются

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.