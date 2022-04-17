Депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко в интервью Украина.ру рассказал о том, как в стране отнеслись к закону о запрете георгиевской ленты, а также насколько велика проблема с оплатой за российский газ и как население Молдавии относится к украинским беженцам

0:28 - Закон о запрете георгиевской ленты; 4:19 - Реакция общества на закон; 6:45 - Украинские беженцы в Молдавии; 9:36 - Насколько беженцам сложно попасть в страну; 11:08 - Ситуация с российским газом; 13:44 - Альтернативные источники газа Напомним, В Молдавии официально ввели запрет Георгиевской ленты. Также запрещены символы в виде букв "Z" и "V". Законопроект принят парламентским большинством PAS в окончательном чтении. Закон вступит в силу после публикации в "Monitorul Oficial". Фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала трибуну в знак протеста.