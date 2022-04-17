0:28 - Закон о запрете георгиевской ленты;
4:19 - Реакция общества на закон;
6:45 - Украинские беженцы в Молдавии;
9:36 - Насколько беженцам сложно попасть в страну;
11:08 - Ситуация с российским газом;
13:44 - Альтернативные источники газа
Напомним, В Молдавии официально ввели запрет Георгиевской ленты. Также запрещены символы в виде букв "Z" и "V". Законопроект принят парламентским большинством PAS в окончательном чтении. Закон вступит в силу после публикации в "Monitorul Oficial". Фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала трибуну в знак протеста.