Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, побывал на территории металлургического комбината им. Ильича, который 15 апреля был зачищен от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов. Что там происходит сейчас - смотрите в нашем репортаже

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.