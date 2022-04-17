Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, а также цеха ремонта военной техники в Николаеве

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм был сбит в воздухе украинский самолет Су-25. "В районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Над населёнными пунктами Лозовая и Весёлая сбиты 2 украинских беспилотных летательных аппарата", — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск. По его словам, остатки украинской группировки полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Игорь Конашенков сообщил, что в ходе освобождения Мариуполя сдались в плен уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. По свидетельствам пленных, общая численность укрывшихся на "Азовстали" украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек. Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 тысяч человек.