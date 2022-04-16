Акция в поддержку России состоялась в столице Сербии. Митингующие вышли на улицы Белграда с флагами РФ, Сербии, ДНР и ЛНР, а также плакатами с изображением президента России Владимира Путина

Кроме того, участники акции выступили против голосования об исключении России из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) на фоне событий на Украине. По информации СМИ, в митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.