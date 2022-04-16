Кроме того, участники акции выступили против голосования об исключении России из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) на фоне событий на Украине. По информации СМИ, в митинге приняли участие несколько тысяч человек.
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.