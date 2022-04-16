Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, пообщался с пленным из танковой бригады ВСУ. Парень рассказал, почему он решил сдаться в плен, какие настроения преобладают среди солдат и офицеров вооружённых сил Украины и какой он себе представляет свою дальнейшую жизнь

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.