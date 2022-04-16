В годовщину гибели Олеся Бузины его мать, Валентина Бузина, записала небольшое видеообращение
Олесь Бузина обрёл популярность благодаря своим книгам на историческую тематику, написанным в доступной форме, интересной широкому кругу читателей. "Воскрешение Малороссии", "Союз плуга и трезуба", "Докиевская Русь", "Революция на болоте", "Вурдалак Тарас Шевченко" — эти и другие его работы были известны и любимы далеко за пределами Украины.
Олесь Бузина часто получал угрозы от несогласных с его позицией, а порой и подвергался нападениям. После майдана 2014 года такие случаи участились. А 16 апреля 2015 года жизнь Олеся Бузины оборвалась пятью выстрелами из револьвера.