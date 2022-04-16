Известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 года во дворе собственного дома. В Бузину выпустили 5 пуль. Это зверское преступление стало большим потрясением для многих на Украине, в России и в других странах. Прошло 7 лет, но ни заказчики, ни исполнители так и не понесли заслуженного наказания

В годовщину гибели Олеся Бузины его мать, Валентина Бузина, записала небольшое видеообращение

Олесь Бузина обрёл популярность благодаря своим книгам на историческую тематику, написанным в доступной форме, интересной широкому кругу читателей. "Воскрешение Малороссии", "Союз плуга и трезуба", "Докиевская Русь", "Революция на болоте", "Вурдалак Тарас Шевченко" — эти и другие его работы были известны и любимы далеко за пределами Украины.

Олесь Бузина часто получал угрозы от несогласных с его позицией, а порой и подвергался нападениям. После майдана 2014 года такие случаи участились. А 16 апреля 2015 года жизнь Олеся Бузины оборвалась пятью выстрелами из револьвера.