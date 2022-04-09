Своих не бросаем! Акция с таким названием состоялась в центре Симферополя. В поддержку спецоперации России собрались около 2 тысяч человек. Крымчане вышли на митинг с российскими флагами, георгиевскими ленточками и плакатами, поддерживающими действия России в Донбассе

Акцию приурочили к годовщине провозглашения Донецкой народной республики (7 апреля 2014 года Республиканский народный совет объявил о суверенитете ДНР). "Крымчане собрались на митинг, чтобы выразить свою поддержку братскому народу ДНР и ЛНР", — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.