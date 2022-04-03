Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, сделал репортаж о том, как морская пехота России продвигается в окрестностях металлургического комбината имени Ильича

В Мариуполе вооружённым силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трёх крупных заводов города — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.