ВКС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов вблизи Одессы. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга в Москве

Он отметил, что данные предприятия осуществляли поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении

"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кудряшовка и Шуровка", — добавил официальный представитель ведомства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.