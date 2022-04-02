В результате военной спецоперации России на Украине прекратилась деятельность пяти биолабораторий. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

Он, в частности, отметил, что там проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза и африканской чумы свиней. Начальник войск биологической защиты также уделил внимание рассмотрению документов, подтверждающих участие в этом проекте Хантера Байдена, сына президента США. По словам Кириллова, Байден-младший финансировал проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veatch и Metabiota.

"Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Полагаем, что перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ", — добавил начальник войск биологической защиты. Кириллов также подчеркнул, что "поступающие документы свидетельствуют о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках статьи четвертой КБТО и резолюции Совбеза ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года".