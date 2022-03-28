Министр иностранных дел России Сергей Лавров, участвуя в заседании Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, заявил о готовящихся ограничениях на въезд в РФ для граждан "недружественных стран"

Он пояснил, чем это вызвано, а также рассказал о политике по отношению к гражданам Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины.В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.