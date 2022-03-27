Кабинеты и помещения лабораторий на Чернобыльской атомной электростанции были брошены её сотрудниками. Об этом сообщил один из охраняющих станцию военнослужащих РФ

"Мы обнаружили, прежде всего, беспорядок во всех кабинетах, в помещениях. Но, что бросается в глаза, что вся техника (оргтехника дорогая, с которой работал персонал), вся находится на месте, бытовая техника также. Единственное, обращаю внимание, что вскрыты блоки, крышки валяются рядом, а вся "начинка" находится также на месте, её можно подключить и использовать", — рассказал военнослужащий. По его словам, в журналах, которые вёл персонал АЭС, последняя запись датируется 21 февраля.

"Возможно, это было сделано заранее, подготовлена акция", — добавил военнослужащий. Он также отметил, что в районе нижних этажей был зафиксирован повышенный уровень радиации. "Думаю, что это была преступная беспечность или специально спланированная акция", — сказал военнослужащий. Ранее в пресс-службе государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения заявили, что военнослужащие РФ якобы разграбили и уничтожили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро.

Российская сторона сообщает, что Чернобыльская АЭС функционирует в нормальном режиме и подключена к белорусской сети, территория находится под контролем подразделений РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.