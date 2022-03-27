Жителей Мариуполя, эвакуированных из города, доставили в село Безыменное Донецкой области. Беженцы прибыли в местную школу, где для них организовали пункт временного размещения. По словам эвакуированных, в результате обстрелов многие здания, включая муниципальные учреждения, были разрушены, а в городе работали снайперы

Жители Мариуполя также рассказали о нечеловеческих условиях, в которых они были вынуждены находиться из-за действий ВСУ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.