По Северо-Крымскому каналу вновь пошла вода. Полуостров больше не будет страдать от засухи

Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на Симферопольском водохранилище, которое после прорыва дамбы, установленной Украиной на Северо-Крымском канале снова наполнилось водой из Днепра. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о перспективах развития Северо-Крымского канала:

0:58 — Как долго Симферопольское водохранилище было пустым;

1:18 — Механизм водоснабжения системы канала;

2:36 — Для чего использовалась вода из Симферопольского водохранилища?

3:05 — Как быстро наполнилось водохранилище и как изменилась экологическая ситуация на полуострове;

Сейчас в Крыму ведутся работы для заполнения водой промежутка в 80 километров между насосными станциями. Когда цель будет достигнута, воду можно пускать далее, тогда начнут наполняться Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины.